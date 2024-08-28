Adana'da Otogarda Silahlı Saldırı: İşletmeci Katledildi!

Adana'da Ceyhan Otobüs Terminali’nde bir yazıhaneye yaklaşan ve başında kask bulunan 2 şüpheli, işletmeci Cengiz Dündar’ı hedef aldı. Dündar'a ateş açan şüpheliler olay yerinden motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Vücuduna üç mermi isabet eden Dündar, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Cengiz Dündar acil serviste yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dündar’ın cenazesi nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otogarın güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA