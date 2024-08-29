Ferhat Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı: Gencin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Bugün Küçükçekmece’de iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, son yolculuğuna uğurlandı. Uçar’ın naaşı cenaze aracına yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi.

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Ferhat Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı: Gencin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen 2 metrobüsün karıştığı kazada 50 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Uçar, Esenyurt Uhut Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Ferhat Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı: Gencin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi - Resim : 1

Ferhat Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı: Gencin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi - Resim : 2

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cenaze namazına Uçar’ın yakınları ile Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ve Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu katıldı. 22 yaşında hayatını kaybeden Uçar, cenaze namazının ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı’na defnedildi. Öte yandan Ferhat Uçar’ın naaşı cenaze aracına yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: İHA

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Metrobüs Trafik kazası
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