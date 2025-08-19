Özel'den Sındırgı'da 'Deprem' Uyarısı: 'Esas Artçı Şok Ekonomide ve Göç Dalgasında Yaşanacak'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sındırgı Belediyesi'nde açıklama yaptı. Sındırgı'nın bir an önce ayağa kaldırılması gerektiğini söyleyen Özel, "Esas artçı şok ekonomide ve yaşanacak göç dalgasında olacak" dedi.

Son Güncelleme:
Özel'den Sındırgı'da 'Deprem' Uyarısı: 'Esas Artçı Şok Ekonomide ve Göç Dalgasında Yaşanacak'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 6.1'lik depremle sarsılan Balıkesir'in Sındırgı ilçesine gitti. Burada konuşan Özel, Sındırgı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, ilçenin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. "Devletin şefkatli elinin Sındırgı'ya uzanması lazım" diyen Özel, "Biraz önce bir deprem daha yaşandı biz içerideyken. Ama bu tip durumları irdelediğimizde esas artçı şok ekonomide ve yaşanacak göç dalgasında olacak." diye konuştu.

"Sındırgı'nın yıllar kaybetmemesi, Sındırgı'nın yaralarının hemen sarılmasına bağlı. Belediye başkanımız, ilçe yönetimimiz, büyükşehir belediye başkanımız Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesini, bunun zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılmasını ve Meclis'ten özel bir kanun çıkarılmasını talep ediyorlar. Biz de arkalarındayız." diye konuşan Özel, Sındırgı'nın bir an önce ayağa kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Sındırgı Her Gün Sallanıyor! Uzman İsimden Ürküten Sözler, 'Olağan Dışı Bir Durum...'Sındırgı Her Gün Sallanıyor! Uzman İsimden Ürküten Sözler, 'Olağan Dışı Bir Durum...'Güncel
Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…Balıkesir Yine Beşik Gibi! Gece Yarısı Peş Peşe Depremler…Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Balıkesir
Son Güncelleme:
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi! 400 Bin TL'nin aylık taksit ve geri ödemesi belli oldu: İşte Taşıt Kredisi Hesaplama Tablosu Taşıt Kredisi Faiz Oranları Geriledi
MHP Lideri Bahçeli'den Özgür Özel'e Tepki: 'Her Sözü Yalan ve Yamuk' MHP Lideri Bahçeli'den Özgür Özel'e Tepki
CHP'li Cevdet Akay'dan Şok İddialar! Ziraat Bankası'ndan Açıklama Geldi Ziraat Bankası'ndan Açıklama Geldi
Cep Telefonunuzu Birine Verirken İki Kere Düşünün! Saniyeler İçinde Banka Hesabınızı Boşaltıyorlar, Bu Tuzağa Aman Dikkat! Cep Telefonunuzu Kimseye Kullandırmayın!
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe Deprem Üstüne Deprem! Göztepe Maçı Sonrası Jose Mourinho 4 Yıldıza Kapıyı Gösterdi: İşte Takımdan Ayrılacak Olan İsimler… Jose Mourinho 4 Yıldızına Kapıyı Gösterdi
Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi Özlem Çerçioğlu ile CHP Arasında İpler Geriliyor... Çok Konuşulacak ‘Özgür Özel’ Hamlesi
Sanat Camiasını Yasa Boğan Trajik Veda! 007 James Bond’un Efsanevi İsmiydi: Usta Sanatçı Doğum Gününe Bir Gün Kala Hayatını Kaybetti Usta Sanatçı Hayatını Kaybetti
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak Trafikte Yeni Dönem! Tüm Araçlarda Zorunlu Olacak, Son Tarih 1 Ocak