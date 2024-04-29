CHP lideri Özel'den Bakan Ali Yerlikaya'ya 1 Mayıs telefonu: 'Gerekirse...'

CHP lideri Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması talebini yineledi.

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CHP lideri Özel'den Bakan Ali Yerlikaya'ya 1 Mayıs telefonu: 'Gerekirse...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmaması yönündeki kararın gözden geçirilmesini talep etti.

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Özel, Taksim'in ve 1 Mayıs'ın sembolik önemi olduğunu vurgulayarak, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu, gerekirse CHP üyelerinin de 1 Mayıs günü görev yapabileceğini bildirdi.

Özel, Taksim kararının değerlendirilmesi talebini yineledi.

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