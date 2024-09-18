CHP Lideri Özel, Hugh Williamson ile Görüştü
CHP lideri Özel, İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Birimi Direktörü Hugh Williamson ile partisinin genel merkezinde görüştü. Görüşmede Özel'e, u Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Türkan Elçi eşlik etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Birimi Direktörü Hugh Williamson ile CHP Genel Merkezi’ndeki makamında görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Birimi Direktörü Hugh Williamson ve heyetiyle görüştü.
Görüşmede, CHP lideri Özel’e, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Diyarbakır Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi eşlik etti.
Kaynak: ANKA