Teğmenlerin Kılıçlı Yemini AKP MYK'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dış Bağlantı' Vurgusu

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atması ve okunan yemin metni siyaset arenasının ana gündem maddesi oldu. Siyasilerin açıklamaları birbirini izlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP MYK toplantısında konuya ilişkin söylemleri ortaya çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BİR ÇIKIŞ DAHA!

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi. Böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerini vurgulayan Erdoğan “Bu mesele bize bir kere daha AK Parti’nin önemini gösterdi. Süreci sükûnetle, metanetle, kararlılıkla yürütüyoruz. Siz de aynı hassasiyette olun” dedi.

Kılıçlı yeminle ilgili olarak çok hassas bir süreç izlediklerini belirten Erdoğan “İçeride, dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” diye konuştu. Erdoğan’ın “Burada müfredat, alım süreci vb. konuları da masaya yatıracağız” dediği de öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyetinde teğmenler, kılıç çekerek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demişti. Teğmenlerin bu hareketi siyaset arenasında yeni bir tartışmanın kapısını aralamıştı. AKP'ye yakın çevreler görüntüleri "askeri vesayet yeniden hortluyor" diye eleştirirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından “Genç Teğmenlerimiz kanun, nizam, amir ve başkomutanlarına sadıktır, vazifelerinin farkındadır” ifadelerini kullanmıştı.

Hedef gösterilen teğmenlere Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'den de destek gelmişti. CHP Ankara İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Özel, "Sizin kanaat önderiniz fesli deli Kadir 'Keşke Yunan kazansaydı' diyordu ya; bu çocuklar size benzeyip de 'Hepimiz Trikopis'in askerleriyiz' mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar" demişti.

Siyaset cenahında gündem olan teğmenler hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilmiş ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bu iddiaları "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" diyerek yalanlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ilk yorumunda "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ilk açıklamasında "Ben alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadise. Orada ne olduğunu bu hafta konuşacağım" demiş ve ardından yaptığı bir başka açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi, bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz."

Kaynak: Türkiye gazetesi