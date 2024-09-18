Cumhurbaşkanlığından HÜDA-PAR'a '4. Madde' Cevabı: Tartışma Konusu Değil

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katıldığı bir programda anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açmasının yankıları sürüyor. Anayasanın ilk 3 maddesinin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini vurgulayan 4 maddeyi hedef alan Yapıcıoğlu’na CHP Lideri Özgür Özel’den “HÜDA PAR'a bir sözüm yok; mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye soramazsın” yanıtı gelmişti.

Zekeriya Yapıcıoğlu ise Özel’e “Özgür Efendi! Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler. ‘Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız’ cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır. Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir” diyerek bir soru yöneltmişti.

Yapıcıoğlu’nun sözlerine hala tepkiler gelirken Beştepe’den ilk 4 madde tartışmasına yorum geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Yapıcıoğlu’nun açtığı tartışmayla ilgili şunları söyledi:

“Bir sabah notu: Yeni anayasa tartışması bakımından iki konuya açıklık getirmek gerekir:

1-) İlk üç madde ve değiştirilemezlik ilkesi: Öncelikle belirtelim ki ilk üç maddenin ve ilk üç maddeye ilişkin “değiştirilemezlik ilkesi”nin korunması gerekir. Aktüel gündeme bakılırsa aslında ilk üç maddedeki esaslar tartışma konusu değil. Türkiye toplumunun ilk üç madde konusunda genel mutabakatı olduğu görülüyor. Aktüel açısından mesele gelecek kuşaklar bakımından ilk üç maddeye ilişkin değiştirilemezlik ilkesinin anlamıdır. Bu yönüyle değiştirilemezlik ilkesi yaklaşımı gelecek kuşaklara ülkesel birikimin korunmasıyla ilgili güçlü bir siyasi ve hukuki perspektif sunmak anlamına gelir. Ayrıca değiştirilemezlik ilkesi kurucu neslin gelecek kuşaklara nasihatıdır, söylendiğinin aksine sonraki neslin iradesine ipotek koymak değildir, bu maddeten mümkün de olmaz. Çünkü nihayetinde her kuşak kendi kuruculuğunu yapma hakkına sahiptir. Ancak her yeni kuruculuk önceki neslin birikimine dayanmak zorundadır. Aksi takdirde devletin, ulusun ve ülkenin devamlılığını sağlamak riske girer. Hatta devamlılık sağlanamaz. Diğer deyişle hiçbir yeni kuruculuk geçmişi sıfırlayarak yapılamaz. Nesnel olarak da öznel olarak da bu imkansızdır. Bu nedenle değiştirilemezlik ilkesi ülkesel birliğin ve devamlılığın temeli demektir. Bu temele sahip çıkmak da gelecek neslin ödevidir. Bu ödevi hatırlatacak değiştirilemezlik ilkesini vurgulamak da mevcut neslin görevidir.

‘TÜRK VATANDAŞLIĞI İSMİYLE DE İÇERİĞİYLE DE TARTIŞILAMAZ’

2-) Vatandaşlık: Vatandaşlık toplumun özelliklerine ve çeşitliliğine göre değil; milletin niteliklerine ve birliğine göre belirlenir; vatandaşlık toplumun üyesi olmaktan doğmaz, milletin mensubu olmaktan kaynaklanır. Türk vatandaşlığının içeriğini Cumhuriyet vatandaşlığı oluşturur. Yani Türk vatandaşlığı kurtuluş ve kuruluş sürecinin ortaya çıkardığı olgusal bir vatandaşlıktır. Kesinlikle bir etnisiteye dayanmaz ve asla ırki bir vatandaşlık değildir. Atatürk “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” tanımını yapmıştır. Bu tanımdan yola çıkarak belirlemek gerekirse Türk vatandaşlığı Cumhuriyetin kurucusu olan Türk Milletinin mensubu olmaktır. Bu nedenle Türk vatandaşlığı Anayasa ile verilen bir vatandaşlık yani anayasal vatandaşlık değil Anayasa ile tespit ve teşhis edilen ve anayasa ile hukuku oluşturulan vatandaşlıktır. Yeni anayasa Türk vatandaşlığı kavramını elbette koruyacaktır. Çünkü Türk vatandaşlığı kavramı anayasa hukukuyla üzerinde oynanacak yani sadece hukukun konusu olan bir kavram değildir. Türk vatandaşlığı ismiyle de içeriğiyle de tartışılamaz.”

Kaynak: Gerçek Gündem