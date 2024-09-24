CHP Kurmaylarından Ahmak Davası Toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine “ahmak” dediği suçlamasıyla yargılandığı davanın, İstinaf Mahkemesi’nde incelemesi sürüyor. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı vermişti.

CHP kurmayları, Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak getiren istinaf süresindeki davayla ilgili durum değerlendirmesi yapmak üzere Emirgan’daki belediyeye ait Beyaz Köşk’te bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ziyareti nedeniyle toplantıya katılamadı.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in katılımıyla gerçekleşen toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kısa bir süre katıldı.

İMAMOĞLU ERKEN AYRILDI

İmamoğlu, Sancaktepe'deki Kent Lokantası'nın açılış törenine katılmak için 13.30 sıralarında toplantıda ayrıldı. İmamoğlu, gazetecilerin sorularına "Kent lokantası açılışına gidiyorum" sözleriyle karşılık verdi.

BİLGİ VERİLMEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci toplantının ardından yaptığı açıklamada bilgi vermedi.

Çiftci, "Olası bir antidemokratik, hukuka aykırı karar alınması durumunda bunun Türkiye'ye maliyeti ne olacak değerlendirdik. Yargı sürecini takip ediyor olacağız" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak: ANKA