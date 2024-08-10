Asu Kaya Osmaniye'ye İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

Geçtiğimiz 4 Ağustos’ta yapılan CHP 15’nci Kadın Kolları Kurultayı’nda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, ilk ziyaretini memleketine gerçekleştirdi. İl teşkilatında partililerle buluşan Kaya, “Osmaniye'de Cumhuriyet Halk Partisi mücadelesiyle yükselişini devam ettirecek.” dedi.

Asu Kaya Osmaniye'ye İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15'inci Kadın Kolları Kurultayı'nda 477 oy olarak genel başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, ilk ziyaretini memleketi Osmaniye'ye gerçekleştirdi. İl teşkilatında partililerle bir araya gelen Kaya, saha çalışmalarında gösterdiği başarı sonucu bu göreve layık görüldüğünü söyledi.

Asu Kaya Osmaniye'ye İlk Ziyaretini Gerçekleştirdi - Resim : 1

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya, "’Osmaniye milletvekilimiz şimdi yurt çapında çalışacak, artık Osmaniye geri planda kalır mı' diye birçok telefon aldım. Böyle bir şey asla söz konusu dahi olmayacak. Bu arkadaşınız sağ olduğu müddetçe Osmaniye'nin her bir problemi, sorunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz bulmaya devam edecek. Hiç kimsenin aklında soru olmasın. Osmaniye'de Cumhuriyet Halk Partisi mücadelesiyle yükselişini devam ettirecek. Buna hep birlikte tanıklık edeceğiz. Osmaniye'mizin ihtiyacı olduğu zamanlarda çalışmalarımıza, hane çalışmalarımıza, kırsaldaki çalışmalarımıza artık aynı şekliyle daha prensipli devam edeceğiz. Hiçbir şekilde Osmaniye'mizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kimse eksik etmeyecek. Bunu biliniz, lütfen size soranlara da bu konuda bilgilendirirseniz çok memnun olurum" dedi.

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Kaynak: ANKA

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