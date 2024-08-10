Erdoğan Kendi Harcamalarını Unutup Paris'i Eleştirdi: Halkın Parasını Har Vurup Harman Savuran Müsrifler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, her açılışta olduğu gibi muhalefete yüklendi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 2024 Paris Olimpiyatları’na gitmesini eleştirdi.

Erdoğan, Paris'te açılan 'İstanbul Evi'ne da göndermede bulunarak şunları söyledi:

“Hizmete haset etmek olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Dünyanın hangi yerine böyle bir muhalefet var. Havalimanından rahatsız olan bir muhalefet olabilir mi? Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz. Hem bu ülkede tek bir dikili ağacınız yok hem bize çağ atlatacak, bizi bir üst lige çıkartacak havalimanı projelerimize laf söylüyorsunuz. Bunun adı siyasi hasetliktir. Burada şunu da vurgulamak isterim. Şayet ülkenin kaynakları ile ilgili cümle kurulacaksa, eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris’te har vurup harman savuran müsriflerdir.”

Erdoğan, CHP'li belediyelerin borçlarını bir kez daha hatırlatarak, "SGK'ya borç ödemeye gelince kasada para yok, Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok" ifadelerini de kullandı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın ABD’de yapılan NATO zirvesine heyetiyle birlikte 5 uçakla gittiği ortaya çıkmıştı. CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, bu ziyaretin sadece yakıt maliyetinin 83 milyon lirayı bulduğunu belirtmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem