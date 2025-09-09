CHP İstanbul İl Binasında Vekillerin Nöbeti Sürüyor... Son Durum Ne? Deniz Yavuzyılmaz Gerçek Gündem'e Konuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İl Başkanlığı binasında CHP'li milletvekillerinin 'kayyım' nöbeti sürerken, yaşananları ve binanın önündeki son durumu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Gerçek Gündem'e değerlendirdi.

CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınarak kayyım olarak Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin görevlendirilmesinden sonra, Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geleceğini açıklamasının ardından gerginlik tavan yaptı.

'ATATÜRK'ÜN BİZE EMANET ETTİĞİ CHP İÇİN MÜCADELE ETMEKTEN ONUR DUYDUK'

CHP binasında ve çevresinde polis ablukası altında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Yavuzyılmaz, yaşananları “Burada vatandaşlarımızla, parti örgütümüzün emektarlarıyla; milletvekillerimizle birlikte Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi için mücadele etmekten onur duyduğumuz ama aynı zamanda zor saatleri yaşadık.

Orantısız bir şiddetle çünkü karşılaştık. Kolluk kuvvetleri bu orantısız şiddet konusunda ki talimatı da doğrudan İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığının verdiği direktifler doğrultusunda gerçekleştirdi.

Dolayısıyla burası artık eski il binamız, yeni adresi zaten bildirildi. Burada şu anki mesai her ne adı altında olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesinin dışında ki bir yapıya burasını zaten kapılarını açmayacaktı. Bunu da resmi hale getirdik” ifadeleriyle anlattı.

'UÇAK, HELİKOPTERLE GİRMEYİ PLANLIYORDU HERHALDE'

Gürsel Tekin’in binaya 5 bin polisle girmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yavuzyılmaz, “O herhalde polisle girmeyeceğim derken uçak ile helikopter ile girmeyi planlıyordu galiba. Herhalde ondan fedakarlık etti de 5 bin polisle içeriye girmeye kalktı.

Yani bakın teyzelerimiz, amcalarımız; gencecik arkadaşlarımız yerlerde süründüler. Onları da oradan kurtarmak pahasına müthiş bir mücadele verdik. Ama tabi ki yine de herkes etkilendi. Neticede biz burada barışçıl bir direniş yapıyoruz.

Yani, bize biber gazı sıkıldığında bizde kolluk kuvvetlerine biber gazı sıkmıyoruz. Ne bekliyorlar bilmiyorum ama bir yerden tokat yedik diğer yanımızı da mı dönmemiz bekleniyor?” dedi.

Kararlı bir şekilde direndiklerini ve halen binanın içinde nöbeti sürdürdüklerini kaydeden Yavuzyılmaz, polis barikatının da kaldırılmadığına dikkat çekerek, “Şu an kayyım olarak atanan kişi ayrılmış binadan ama polisler bir türlü binamızdan ayrılmıyor. Yani amaçlarını bilmiyorum, anlayamıyorum da. Herhalde binadan istiyorlar ki tüm yetkililer ayrılsın, binanın sanırım tuğlalarını falan sökmeye başlayacaklar; binayı buradan götürecekler(!). AK Parti bu tip buharlaştırma işlerinde oldukça mahirdir” ifadelerini kullandı.

'CHP BİR BİNAYA SIKIŞAN BİR PARTİ HİÇBİR ZAMAN OLMAMIŞTIR'

Partililerin ve hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilen Özgür Çelik’in moral durumuna ilişkin soruyu yanıtlayan Yavuzyılmaz, “Cumhuriyet Halk Partisi bir düşünce partisi. Bir düşünce ve icra partisidir. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi dört duvardan oluşan, sadece bir binaya sıkışan parti hiç bir zaman olmamıştır. O yüzden biz mücadelenin içerisinde de, yeri geldi Silivri'de tutsak edilsek de yine de biz özgür düşünceyi temsil eder, bulunduğumuz her yere özgürlük bulaştırırız. AK Parti'nin karşısında daha da bir özgürüz. O nedenle yukarıda moraller gayet iyi. Herkes çok kararlı, herkes çok net. İstanbul il başkanımız sayın Özgür Çelik çok kararlı” dedi.

İnançlarının daha da arttığını vurgulayan Yavuzyılmaz, “Çünkü İstanbul İl başkanlığı binamızın önünde çevik kuvvet kalkanlarıyla birlikte duruyor fakat diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı onların üstünde sallanıyor. Burada tüm vatandaşlarımız AK Parti'nin ne yapmaya çalıştığını görüyorlar. Gerekli cevabı da en yakın zamanda ki sandıkta AK Parti’ye soracaktır. Yerel seçimde bu vatandaşlar sordu, aynı vatandaşlar yine hatta daha fazlasıyla bu hesabı sormaya hazır” diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi