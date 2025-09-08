Gürsel Tekin'den Sürpriz Özgür Özel Hamlesi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. TGRT Haber’e konuşan Tekin, bu akşam il binasından ayrıldığını belirterek şunları söyledi: “Ben kabul etmesem, mahkeme 2. Baro ve yönetimini atayacaktı... Arkadaşlarımızın gönlü buna razı olmazdı. Buna izin vermem" dedi.

CHP’nin kuruluş yıldönümü kapsamında İstanbul’a gelecek olan Genel Başkan Özgür Özel’i karşılamaya gideceğini açıklayan Tekin, sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki hafta Ankara’ya da ziyaretim olacak. Kılıçdaroğlu ve Özel’i ziyaret etmek istiyorum. Tabii ki kendisi bizim genel başkanımız. Genel Başkan karşılanmaz mı? Yarın Özel’i karşılayacağım.”

'AĞZIM AÇIKTA KALDI'

CHP İstanbul Başkanlığı'nın "baba ocağı" olduğunu söyleyen Tekin, "Benim yakinen bildiğim tanıdığım arkadaşlarım benimle ilgili söyledikleri şeylere ağzım açıkta kaldı. Dedim bunlar bonzai içmişler" açıklamasında bulundu. Tekin ayrıca, CHP'nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle Taksim'de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyacağını ifade etti.

Kaynak: TGRT Haber