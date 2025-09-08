CHP'li Mahmut Tanal Hastaneye Kaldırıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki polis müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Mahmut Tanal, "Gözüm yaralı, vücudum darp izleriyle dolu!" dedi. Tanal, bunun demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda meydana gelen polis müdahalesi sırasında yaralandığını ve hastanede tedavi gördüğünü duyurdu. Tanal, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı fotoğrafla, gözündeki yarayı ve bedenindeki darp izlerini gösterdi. Tanal, yaptığı açıklamada yaşanan müdahaleyi, “Açıkça hukuksuz, kanunsuz ve keyfi bir eylem” olarak tanımladı. Böyle bir eylemin yalnızca CHP’ye değil, çok partili siyasi hayata, demokrasiye ve halkın iradesine yönelik bir saldırı olduğunu vurguladı.

'ANAYASAL SUÇTUR'

Tanal'ın ilgili açıklaması şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın giren polislerin yaptığı müdahale, açıkça hukuksuz, kanunsuz ve keyfi bir eylemdir. Bir siyasi partinin il binasına, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hiçe sayılarak zorla girilmesi, yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de çok partili hayata, demokrasinin asgari kurallarına ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır. Hukuk devletinde güvenlik güçleri, yalnızca mahkeme kararlarını uygular. Burada ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur.

Bu hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu. Ancak bilinmelidir ki biz ne bedel ödersek ödeyelim, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyetimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün bana yapılan, yarın tüm muhalefete ve her özgür yurttaşa yapılabilir. Bu yüzden çağrım nettir: Hukukun üstünlüğü, demokrasinin onuru ve yurttaşın iradesi için herkes sesini yükseltmelidir!"

Kaynak: Haber Merkezi

