CHP Grup Başkanvekili canlı yayında açıkladı: AKP'nin infaz düzenlemesi AYM'ye taşınıyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, katıldığı canlı yayında AKP'nin infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

Son Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili canlı yayında açıkladı: AKP'nin infaz düzenlemesi AYM'ye taşınıyor

AKP ve MHP’nin yeni infaz düzenlemesiyle bazı hükümlülerin açık cezaevlerine nakledilip üç ay sonra tahliye edilmesi beklenirken, hukukçular, bu düzenlemeyle 20. Kattan atılarak katledilen Şule Çet’in katillerinin de cezaevinden çıkabileceği yorumunda bulundu. Katiller, uyuşturucu satıcıları ve tecavüzcüler serbest kalırken, siyasiler ve gazeteciler düzenlemenin dışında tutulacak.

AYM'YE TAŞINACAK

Söz konusu düzenleme tepki çekerken; CHP'den konuya ilişkin yeni bir hamle geldi.

Halk TV canlı yayınına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Biz düzenlemeleri parçaladık. MTV'yi bir ay önce yayınladığının 10. gününde AYM'ye taşıdık. Bu bir başarıdır. Geriye kadar düzenlemeler tamamlanmıştır. Partide sorumluluk bendedir. Hukukçulardan görüş alarak son halini verdik. Cuma günü AYM'ye götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler
CHP Anayasa Mahkemesi (AYM)
Son Güncelleme:
Muharrem İnce, Akşener'i ziyaret edecek Muharrem İnce, Akşener'i ziyaret edecek
Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok Habertürk'te neler oluyor. Apar topar bırakıp gittiğini açıkladı. Artık yok
Faik Öztrak: 'Silkinip ayağa kalkmak zorundayız, 'Kırıldım, küstüm' diye mücadeleyi bırakamayız' Faik Öztrak: 'Silkinip ayağa kalkmak zorundayız, 'Kırıldım, küstüm' diye mücadeleyi bırakamayız'
1 kepçe ıspanak yemeğine ekleyin daha lezzetli daha doyurucu oluyor 1 kepçe ıspanak yemeğine ekleyin daha lezzetli daha doyurucu oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: Yılın son çeyreğinde şansı dönecek 5 burç açıklandı Yılın son çeyreğinde şansı dönecek 5 burç açıklandı
Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı belli oldu Enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur zammı netleşti
Fenerbahçe'de 7 ismin daha bileti kesildi! İşte detaylar... Fenerbahçe'de 7 ismin daha bileti kesildi!
Diyarbakır'da buldu, 4 milyon liradan satışa çıkardı! Diyarbakır'da buldu, 4 milyon liradan satışa çıkardı!
İslam Memiş'ten dolar, euro ve altın alacaklara uyarı! Biri hariç hepsi yükselecek İslam Memiş'ten dolar, euro ve altın alacaklara uyarı