CHP Grup Başkanvekili canlı yayında açıkladı: AKP'nin infaz düzenlemesi AYM'ye taşınıyor

AKP ve MHP’nin yeni infaz düzenlemesiyle bazı hükümlülerin açık cezaevlerine nakledilip üç ay sonra tahliye edilmesi beklenirken, hukukçular, bu düzenlemeyle 20. Kattan atılarak katledilen Şule Çet’in katillerinin de cezaevinden çıkabileceği yorumunda bulundu. Katiller, uyuşturucu satıcıları ve tecavüzcüler serbest kalırken, siyasiler ve gazeteciler düzenlemenin dışında tutulacak.

AYM'YE TAŞINACAK

Söz konusu düzenleme tepki çekerken; CHP'den konuya ilişkin yeni bir hamle geldi.

Halk TV canlı yayınına bağlanan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Biz düzenlemeleri parçaladık. MTV'yi bir ay önce yayınladığının 10. gününde AYM'ye taşıdık. Bu bir başarıdır. Geriye kadar düzenlemeler tamamlanmıştır. Partide sorumluluk bendedir. Hukukçulardan görüş alarak son halini verdik. Cuma günü AYM'ye götüreceğiz" ifadelerini kullandı.