Faik Öztrak: 'Silkinip ayağa kalkmak zorundayız, 'Kırıldım, küstüm' diye mücadeleyi bırakamayız'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda "Kırıldım, küstüm, üzüldüm’ diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Faik Öztrak: 'Silkinip ayağa kalkmak zorundayız, 'Kırıldım, küstüm' diye mücadeleyi bırakamayız'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı devam ettiği sırada basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, konuşmasına Sırbistan’ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik ederek başladı. Öztrak, “Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin kadınları, milletimize yeni bir gurur daha yaşattı” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in görüşmesinden bahseden Öztrak, “Bugün Erdoğan, daha önce ‘Türkiye’ye gelecek’ dediği Putin’in ayağına gitti. Neden? Seçim öncesinde ertelenen 20 milyar dolarlık gaz borcunun karşılığında Putin’e hangi tavizleri verdiniz? Şimdi ne vereceksiniz? Borç alan emir alır.” şeklinde konuştu.

"'KIRILDIM, KÜSTÜM, ÜZÜLDÜM' DİYE BIRAKAMAYIZ"

Önümüzdeki yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulunan Öztrak, şunları söyledi:

"Artık bütün gücümüzle silkinip ayağa kalkmak zorundayız. Bu sürdürülemez gidiş, bu nobranlık karşısında ‘Kırıldım, küstüm, üzüldüm’ diye mücadeleyi bırakamayız. Ayağa kalkacağız, bu gidişe hep beraber dur diyeceğiz. Yaklaşan yerel seçimlerde önceki seçimde kazandığımız belediyelere yenilerini ekleyeceğiz. CHP’li başkanlarca yönetilen belediyelerde sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini veriyoruz. Son yerel yönetim seçimlerinde büyük bir zafer kazandık, şimdi bir kere daha çok daha iyisini yapacağız.”

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