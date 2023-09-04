Muharrem İnce'den Meral Akşener'e sürpriz ziyaret! Günü ve saati belli oldu
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bir ziyarette bulunacağı duyuruldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edeceği açıklandı.
İnce’nin Çarşamba (6 Eylül) tarihinde İYİ Parti Genel Merkezi’ne gitme kararı aldığı bildirildi.
İYİ Parti lideri Akşener ile saat 14.00’te görüşecek olan İnce’nin programına dair açıklama yapan Memleket Partisi, İnce’nin görüşmenin ardından basının karşısına geçeceğini duyurdu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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