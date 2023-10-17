CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz"

TBMM'de bugün görüşülecek olan tezkere öncesi CHP Genel Merkezi'ne üzerinde, "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz" yazılı bir afiş asıldı.

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CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz"

TBMM'de bugün oylanacak olan ve Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasını içeren tezkere görüşmeleri öncesinde CHP Genel Merkezi'ne üzerinde, "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz" yazılı bir afiş asıldı.

CHP Genel Merkezi'ne pankart asıldı: "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz" - Resim : 1

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuya ilişkin, "Birinci sorum Bahçeli'ye: Bu tezkereye 'evet' diyeceğini söylüyorsun. Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine 'evet' diyor musun? Türkiye'ye yabancı bir askerin gelmesini istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de çağrı yaparak tezkereye "hayır" demesini istemişti.

MHP ve İyi Parti, tezkereye bir kez daha "evet" diyeceklerini bildirmişti.

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