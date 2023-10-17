Özgürlük Yürüyüşü 17'inci gününde... Erkan Baş: Yürüyüşümüz, Filistin’in ve İsrail’in barış isteyen halklarının ortak yürüyüşüdür

TİP lideri Erkan Baş, Özgürlük Yürüyüşü'nün bugünkü etabını Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine adadı.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın, partisinin Hatay Milletvekili Can Atalay ve Gezi tutsaklarının hukuksuz şekilde tahliye edilmemesine karşı Hatay'dan başlattığı ve Ankara'da sona ermesi planlanan Özgürlük Yürüyüşü, 17’inci gününde de sürüyor.

Baş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yürüyüşün bugünkü etabını Filistin’in ve İsrail’in barış isteyen halklarına adadı.

Baş, paylaşımına şu notu düştü:

“Özgürlük Yürüyüşü aynı zamanda Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük yürüyüşüdür!

Yürüyüşümüz, Filistin’in ve İsrail’in barış isteyen halklarının ortak yürüyüşüdür.

Bugünkü yürüyüşümüzde siyonist İsrail’in işgalini ve savaş suçlarını lanetliyor, Filistin halkının özgürlük mücadelesine selam duruyoruz!”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Hatay
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