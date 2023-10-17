Hem AKP'den hem MHP'den istifa etmişti: Eski belediye başkanı göğsüne tabanca ile ateş ederek intihara teşebbüs etti!

Hem MHP'den hem AKP'den istifa eden Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinin eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız, göğsüne tabanca ile ateş ederek intihara teşebbüs etti.

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Hem AKP'den hem MHP'den istifa etmişti: Eski belediye başkanı göğsüne tabanca ile ateş ederek intihara teşebbüs etti!

Kayseri Şehir Hastanesi yakınında meydana gelen olayda Sarıoğlan eski Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız (51); tabanca ile göğsüne ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALİ OSMAN YILDIZ KİMDİR

30 Mart 2014 seçimlerinde MHP'den Belediye Başkanı seçilen Ali Osman Yıldız, 15 Mayıs 2015 tarihinde AKP'ye geçmişti. 19 Aralık 2016 tarihinde ise AKP İl Başkanlığı tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Yıldız, kum ocağındaki kumları değerinden çok aşağıda vermek, ihalelerde elden para teslim almak, ihaleye fesat karıştırmak, mal bildiriminde bulunulmaması, rüşvet, irtikap, zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, ve yolsuzluklarla mücadele kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklanmıştı.

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