CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 23 Nisan videosu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından hesabından bir video paylaştı. Videoda, CHP lideri Özel’in çocuklarla olan görüntülerine de yer verildi.

Özel, X hesabından paylaştığı videoya; '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun' notunu düştü.

23 Nisan şarkılarına ve Özgür Özel’in çocuklarla olan görüntülerine yer verilen video: