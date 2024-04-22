Çetin Doğan, yeniden cezaevine gönderildi: 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı

28 Şubat tutuklularından emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu edildiği öğrenilen 84 yaşındaki Doğan'ın yeniden cezaevine gönderildi ortaya çıktı.

Çetin Doğan, yeniden cezaevine gönderildi: 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı

28 Şubat davasından hüküm giymiş ve 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmış olan 84 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün hastaneden taburcu oldu.

Ancak Doğan'ın cezaevindeki durumu hala belirsizliğini koruyor. Kendisine "sürekli hastalık ve kocama" raporu verildi, ancak bu raporun bir yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması bekleniyor.

Doğan, tahliyesine rağmen cezaevine giderken gönderdiği mesajda, Türkiye'deki haksızlık, hukuksuzluk ve yolsuzluklara karşı mücadeleye devam edeceğini ve aydınlık bir gelecek için umut taşıdıklarını belirtti. Mesajında ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Cumhuriyeti'ne olan bağlılığını ve sevgisini dile getirdi.

'Bana Güç Veren Yurttaşlarım: Sağ Olun'

Doğan, hastaneden cezaevine giderken gönderdiği mesajında şu ifadeler yer aldı:

'Güzel yurdumun her köşesinden, her kesiminden bana destek ve güç veren yiğit yurttaşlarım; sizlere askerce en veciz teşekkür olan 'Sağ olun!' diyorum. Artık vakit ülkemizde yaşanan bütün haksızlık, hukuksuzluk, yokluk ve yoksulluğa ve de yolsuzluklara savaş açıp ülkemizde aydınlık yarınlar için taşıdığımız umutları yeşertenlere destek ve güç vermek zamanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Cumhuriyetimizin sevdalılarına gönül dolusu sevgi ve saygılar, esenlikler dilerim.'

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