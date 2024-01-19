Özgür Özel, Hrant Dink'i andı: Unutturmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katledilişinin 17'nci yılında, Agos gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i andı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkesin bildiği ama kimsenin önlemeye çalışmadığı bir süreçte yitirdiğimiz aydın, gazeteci Hrant Dink'i katlinin 17'nci yılında saygıyla anıyorum. Tüm gerçekler açığa çıkana, tüm sorumlular yargılanana kadar Hrant Dink cinayetini unutturmayacağız" ifadesini kullandı.