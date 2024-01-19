AYM'den 3 siyasi parti hakkında kapatma kararı

Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin hukuki varlıklarına son verildi.

AYM'den 3 siyasi parti hakkında kapatma kararı

Anayasa Mahkemesi, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu partilerin ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verilmesi adına Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisi'nin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği söz konusu partilerin tüm mallarının hazineye geçmesine, gereğinin yapılması için de karar örneklerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM)
ADD Genel Başkanından tepki: AKP döneminde hukuk ve anayasa katledilerek... ADD Genel Başkanından tepki: AKP döneminde hukuk ve anayasa katledilerek...
Deniz Zeyrek, Mansur Yavaş'ı uyardı: Tuzağa düşmemeli Deniz Zeyrek, Mansur Yavaş'ı uyardı: Tuzağa düşmemeli
Antalya'da hasadı tamamlandı... Kışın 1 tane yemek bile vücudu onarıyor Antalya'da hasadı tamamlandı... Kışın 1 tane yemek bile vücudu onarıyor
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde olay karar! Vedası herkesi çok şaşırttı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde olay karar! Vedası herkesi çok şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Aziz Çelik tarih verdi: Memur ve memur emeklilerini büyük şok bekliyor 'Memur ve memur emeklilerini büyük şok bekliyor'
Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir, yazın bir tarafa Fatih Portakal tarih verdi: Emeklilere ek zam olabilir
Türk astronotun uzaydaki ilk sözü Atatürk'ün sözü oldu Türk astronotun uzaydaki ilk sözü Atatürk'ün sözü oldu
Piyasalar yangın yeri: 'İsraf' arşa çıktı, dolar kuru rekor kırdı! 'İsraf' arşa çıktı, dolar kuru rekor kırdı!
Kulis: Erdoğan da rahatsız, koridorlarda Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'ndan ayrılabileceği konuşuluyor Kulis: Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'ndan ayrılabileceği konuşuluyor