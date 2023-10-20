CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 1999’da Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonunu yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı’yı evinde ziyaret etti. Ziyarette Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.

Nilüfer Kışlalı, ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu’na; “Dünyadaki savaştan dolayı aslında hiçbirimiz mutlu değiliz, bu kadar masum her gün ölürken” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Gerçekten öyle. Yani bir hastanenin bombalanması, yüzlerce insanın hayatını kaybetmesi, çocuklar, kadınlar… Tam bir insanlık dramı…” diye konuştu. Kışlalı’nın “Ve herkes seyrediyor. Çok üzücü” diye devam etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Taner Kışlalı'nın ölüm yıl dönümünde eşi Nilüfer Kışlalı'ya ziyaret



“Gerçekten de yazılarıyla da yorumlarıyla da olağanüstü bir insandı. Atatürkçülüğü belki de en iyi tanımlayan insanlardan biriydi”https://t.co/pdLyE3ZsdC pic.twitter.com/WLabbkvBIg — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 20, 2023

"ATATÜRKÇÜLÜĞÜ BELKİ DE EN İYİ TANIMLAYAN İNSANLARDAN BİRİYDİ"

Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı ile ilgili olarak da “Atatürkçülüğü anlatmıştı. Gerçekten de yazılarıyla da yorumlarıyla da olağanüstü bir insandı. Atatürkçülüğü belki de en iyi tanımlayan insanlardan biriydi, aslında… Cumhuriyet’teki yazıları da çok etkiliydi. Geniş kitleler okuyordu” dedi.

"HER KESİMDEN İNSANLAR ACIMIZI PAYLAŞTI"

Nilüfer Kışlalı ise “Ahmet vefat ettiğinde ben onu gördüm: Her kesimden insanlar acımızı paylaştı. İnsan o zaman çok üzülüyor. Sivri olsa, insanların canını acıtsa… Son derece yumuşak bir kalemi vardı” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Çok rahat okunan, keyifle okunan bir kalemi vardı” dedi.

AHMET TANER KIŞLALI KİMDİR?

10 Temmuz 1939'da Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. İlkokulu annesinin görevli olduğu Kilis Kemaliye İlkokulu'nda bitiren Kışlalı, Kilis Ortaokulunun ardından eğitimine Kabataş Erkek Lisesinde devam etti.

Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenim gören Kışlalı, aynı yıllarda spor muhabirliğine başladığı Yeni Gün gazetesinde kısa sürede yazı işleri müdürü oldu.

Kışlalı, 1967'de Fransa bursuyla girdiği Paris Hukuk Fakültesinde doktorasını "Modern Türkiye'de Siyasi Güçler" teziyle tamamladı. Fransa'da tanıştığı Nicole (Nilgün) ile 28 Mayıs 1968'de evlenen Kışlalı'nın, bu evlilikten kızları Altınay ve Dolunay dünyaya geldi.

Kışlalı, 1968-1972 yıllarında Hacettepe Üniversitesinde "siyaset sosyolojisi" dersleri verdi. Ancak askerlik hizmeti sonrasında bu görevine dönmedi.

TRT Bilimsel Başarı Ödülü'ne 1971'de layık görülen, 1972'de doçent olan Kışlalı, 1971-1977 yıllarında Yankı dergisinde görev yaptı.

Bu dönemde CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile tanışan ve 1977'de CHP'den İzmir Milletvekili seçilen Kışlalı, 1978-1979 yıllarında Ecevit'in kurduğu 42. Hükümet'te Kültür Bakanlığı yaptı.

12 Eylül sonrasında üniversiteye dönen Kışlalı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde "siyaset bilimi" dersleri verdi.

Kışlalı, 1988'de profesör oldu, 1991'de Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi derneklerin toplantılarına konuşmacı olarak katılan Kışlalı, 1993'te Fransız Ulusal Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

Kışlalı, 9 Eylül 1995'teki trafik kazasında eşi Nilgün Kışlalı'yı kaybetti, kendisi ise ağır yaralandı.

Nilüfer Kışlalı ile 1997'de ikinci evliliğini yapan Kışlalı'nın bu evlilikten ise kızı Nilhan Nur dünyaya geldi.

Ahmet Taner Kışlalı, 21 Ekim 1999'da otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybettiğinde 60 yaşındaydı. Türkiye'yi yasa boğan saldırının ardından Ankara'daki cenaze töreninde Kışlalı'yı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Vefatına kadar Cumhuriyet gazetesindeki yazılarını yazmayı ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde ders vermeyi sürdüren Kışlalı, ölümünden sonra 1999 Sertel Demokrasi Ödülü'ne layık görüldü.

Kaynak: ANKA