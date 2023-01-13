Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği”ne tepki: İnternet haberciliği yok olma noktasına gelecek

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu’nun bugün yapılan olağanüstü toplantısında, gazete ve internet sitelerine resmi ilan ve reklam verilmesinin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik kabul edildi.

Yönetmeliğe tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Türkiye’de gazetecilik, Türkiye’de internet haberciliği yok olma noktasına gelecek. Dava açılan bir internet sitesine ya da muhabirine dava açılan internet sitelerine anında resmi ilanlarını kesme yaptırımı geliyor. Ayrıca, yine bir muhabiri hakkında dava açılan internet sitesi o muhabirine beş gün içinde işten çıkarmak durumunda olacak” diye tepki gösterdi.

Çakırözer, şunları söyledi:

“Basın İlan Kurumu’nun gazetelere ve internet sitelerine resmi ilan, resmi reklam verme koşulları çok ağır. Bugün görüşülmekte olan taslak eğer bu haliyle kabul edilirse Türkiye’de gazetecilik, Türkiye’de internet haberciliği yok olma noktasına gelecek. Dava açılan bir internet sitesine ya da muhabirine dava açılan internet sitelerine anında resmi ilanlarını kesme yaptırımı geliyor. Ayrıca, yine bir muhabiri hakkında dava açılan internet sitesi o muhabirine beş gün içinde işten çıkarmak durumunda olacak. Böyle giderse Türkiye’de gerçek habercilik peşinde koşan, halkın haber alma hakkı için mücadele veren yüzlerce internet sitesi resmi ilanlardan faydalanamaz hale gelecek.

“İNTERNET SİTELERİNE RESMİ İLANLARDAN FAYDALANMAK İÇİN İKİ YIL BEKLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLİYOR”

Ayrıca, yine Türkiye’de belki yüzlerce, binlerce gazeteci sırf bu maddeler nedeniyle çalışmakta olduğu internet sitelerinden çıkarılma noktasına gelebilirler haklarında açılan davalar nedeniyle. O yüzden bu şartların dava açma değil; belki kesin yargı hükmüne bağlanması daha doğru olur. Yine internet sitelerinin yaşadığı bir başka sıkıntı da bu taslakta getirilen belli bir sayıda çalışan bulundurma zorunluluğu. Mesela Eskişehir gibi bir kentte internet sitelerinde 8 çalışan bulundurma zorunluluğu istenmesi ağır bir koşul. Yine internet sitelerine resmi ilanlardan faydalanmak için iki yıl bekleme zorunluluğu getiriliyor.”

Kaynak: ANKA