CHP, Edirne'de ön seçim yaptı: İşte sonuçlar...

CHP’nin Edirne Belediye başkan adaylığı için yaptığı ön seçimi iki bin 673 üyenin bin 591’inin oyunu alan Şükrü Ciravoğlu kazandı.

CHP, Edirne'de ön seçim yaptı: İşte sonuçlar...

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları son sürat devam ediyor.

CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU

CHP, Edirne’de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim yaptı.

Yapılan ön seçimi geçerli oy kullanan iki bin 673 üyeden bin 591’inin oyunu alan Şükrü Ciravoğlu kazandı.

Ön seçimde Filiz Gencan Akın 683, Serkan Liznak 256, Ergun Türkyılmaz 126, Seyfi Alp Üzmen ise 17 oy aldı.

"YOLUMUZ ZAFER YOLUDUR"

Şükrü Ciravoğlu, seçim sonucunun ardından "Siyasetin dışında değerlendirdiğimizde Edirne halkının önemli bir kesiminin de eşitlikçi, adaletçi ve demokrasiye inanan yapısına ve inancını da burada sergilemiş olduk. Yolumuz zafer yoludur, CHP bayrağını Edirne Belediyesi’nde gönderde tutma yoludur, buna söz veriyoruz" şeklinde konuştu.

Etiketler
CHP 2024 Yerel Seçimleri
AKP'nin İzmir stratejisi: Hamza Dağ'ın afişlerinde logo yer almadı AKP'nin İzmir stratejisi: Hamza Dağ'ın afişlerinde logo yer almadı
Konu Demirtaş: AKP'li vekil Berna Laçin'i hayret ettirdi AKP'li vekil Berna Laçin'i hayret ettirdi
Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Sırrı Sakık: "'İmamoğlu kaybeder’ diyorlar, bu bizim sorunumuz değil" "'İmamoğlu kaybeder’ diyorlar, bu bizim sorunumuz değil"
Mart ayında zengin olacak 4 burç! Şansları gereğinden fazla olabilir.. Mart ayında zengin olacak 4 burç! Şansları gereğinden fazla olabilir..
FOX'un Kızıl Goncalar dizisinde değişiklik! Kadroya girişi resmen duyuruldu FOX'un Kızıl Goncalar dizisinde değişiklik! Kadroya girişi resmen duyuruldu
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Hatay itirafına sert cevap: Psikolojik olarak analize muhtaçtır İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Hatay itirafına sert cevap
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese İstanbul'da son anket: Ekrem İmamoğlu - Murat Kurum yarışı nefes nefese
Zam bekleniyordu: Emekliler için iki formül gündemde Emekliler için iki formül gündemde
SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına enflasyon darbesi! Emekli maaşlarına enflasyon darbesi!
Uzmanından tedirgin eden dolar kuru tahmini: Altın vuruş olur! Uzmanından tedirgin eden dolar kuru tahmini
İzmir anketi: Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor? Hangi aday, yüzde kaç oy alıyor?