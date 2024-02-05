CHP, Edirne'de ön seçim yaptı: İşte sonuçlar...

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları son sürat devam ediyor.

CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU

CHP, Edirne’de belediye başkan adayını belirlemek için ön seçim yaptı.

Yapılan ön seçimi geçerli oy kullanan iki bin 673 üyeden bin 591’inin oyunu alan Şükrü Ciravoğlu kazandı.

Ön seçimde Filiz Gencan Akın 683, Serkan Liznak 256, Ergun Türkyılmaz 126, Seyfi Alp Üzmen ise 17 oy aldı.

"YOLUMUZ ZAFER YOLUDUR"

Şükrü Ciravoğlu, seçim sonucunun ardından "Siyasetin dışında değerlendirdiğimizde Edirne halkının önemli bir kesiminin de eşitlikçi, adaletçi ve demokrasiye inanan yapısına ve inancını da burada sergilemiş olduk. Yolumuz zafer yoludur, CHP bayrağını Edirne Belediyesi’nde gönderde tutma yoludur, buna söz veriyoruz" şeklinde konuştu.