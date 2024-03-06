CHP'li Tanrıkulu, Ali Yerlikaya'ya seslendi: Gerekçesi ve izahı nedir?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’da dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıldığı İş İnsanları Toplantısı’nın Diyarbakır Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenmesini ve toplantıya sadece AKP milletvekilleri ile İl Başkanı ve büyükşehir belediye başkan adayının davet edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, konu ile ilgili TBMM Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması için soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, önergenin gerekçesinde şunları kaydetti:

"5 Mart 2024 tarihinde Diyarbakır’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun da katıldığı İş İnsanları Toplantısının Diyarbakır Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştiğine dair haberler kamuoyuna yansımıştır. Valiliğin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 12 Milletvekiliyle temsiliyeti bulunan Diyarbakır’dan sadece Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekillerinin davet edilmesi, toplantı divanında Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır İl Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayının yer alması, kayyum idaresiyle yönetilen Diyarbakır kamuoyunda tepki çekmiştir."

Tanrıkulu, yanıtlaması için Bakan Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanının da katıldığı İş Dünyası Temsilcileri Toplantısı nerede yapılmıştır? Bahse konu toplantının giderleri Valilik bütçesinden mi karşılanmıştır?

İş dünyasının temsilcileri hangi kriterlere göre davet edilmiştir?

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanının toplantı divanında Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile oturmasının, Büyükşehir Belediye Başkan Adayının da aynı divanda olmasının devlet teamüllerinde bir tarifi var mıdır?

Seçimlere 25 gün kala Adalet ve Kalkınma Partisinin bu tür yerel seçim çalışmalarına Diyarbakır Valiliği ev sahipliği yapmaya devam edecek midir?

Diyarbakır Valiliği tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilecek milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri nasıl belirlenmektedir?

Özellikle seçim sürecinde her siyasi partiye eşit mesafede yaklaşması gereken Diyarbakır Valisinin, salon toplantılarına ve sokak gezilerine Adalet ve Kalkınma Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, İl Başkanı ve parti temsilcileriyle birlikte katılmasının gerekçesi ve izahı nedir?"

Kaynak: ANKA