'Sinan Oğan' sorusu Ümit Özdağ'ı kızdırdı: Serdaroğlu zehir zemberek bir açıklama daha yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri ancak ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan ile ilgili gelen soruyu yanıtladı. Özdağ, “Sinan Oğan’ın muhasebecisi değilim” dedi.

Eski Sağlık Bakanı ve Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’nun sosyal medya hesabından "İstanbul ve Ankara'da kazanamayacak aday çıkartmakla AK Parti, MHP ve HÜDA Par'a çalışmış olmuyor mu? Sinan Oğan son 2 ayda 120 milyon TL'lik mal aldı. Paranın kaynağını Ümit bey biliyor mu? Ümit beyin Oğan'ı tek başına aday göstermesi, Oğan'ın Murat Kurum'u desteklemesi Ümit beyi Oğan'la aynı çizgiye getirmek değil midir? Plana sadakat nedir?" ifadeleriyle sorduğu soruyu yanıtlayan Özdağ, sinirlendi.

Özdağ, soruya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Serdaroğlu bu soruları sordu diye cevap vermem ama yine de kamuoyu için yanıtlayım. Kendi partisini kuramamış, örgütleyememiş, genel başkanı olamamış ve partisini siyasete dahil edemeyen bir kişi Zafer Partisi'nin vermiş olduğu mücadele konusunda konuşma ehliyetine sahip değildir. Yaşına hürmeten böyle konuşuyorum.

Biz A'yı veya B'yi, seçtirecek bir parti değiliz. Biz Atatürk Cumhuriyetini savunan ve Türkiye'nin örtülü işgaline karşı direnen tek partiyiz.

Sinan Oğan'ı ben tek başıma belirlemedim. Adalet Partisi'yle ortak olarak belirledik. Bu sayede de seçimler ikinci tura kaldı. Bu sayede HDP belirleyici parti olmaktan çıktı, Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülük tekrar belirleyici güç oldu ve konuşulmaya başlandı. Ondan sonra Sinan Oğan'ın ne yapıp ne yapmadığı beni ilgilendirmiyor."

‘MUHASEBECİSİ DEĞİLİM’

"Sinan Oğan'a 120 bin TL kaynak aktarıldı" iddialarını yanıtlayan Ümit Özdağ "Ben Sinan Oğan'ın muhasebecisi değilim. Bunu Sinan Oğan'a sorsun beyefendi. Sinan Oğan da cevabını versin biz de öğrenelim" dedi.

RİFAT SERDAROĞLU’NDAN SERT YANIT

Özdağ’ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Serdaroğlu, Özdağ’ı ‘darbecinin oğlu’ olmakla suçladı.

Serdaroğlu, “Ümit Bey, sizde yürek varsa benim karşıma bir TV'de çıkarsınız” dediği paylaşımının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Darbecinin oğlu, Ümit Özdağ'a yanıtımdır; Ümit Bey, sizde yürek varsa benim karşıma bir TV'de çıkarsınız. Siz, Demokrat Partiyi "Askeri Darbe" ile deviren, Menderes'i-Zorlu'yu-Polatkan'ı idam eden elleri kanlı bir kişinin Japonya'da doğmuş istihbaratçı (!) oğlusunuz. Benim rahmetli babam ise "Demokrat Parti İzmir MV'i idi. Darbeciler babamı, Kıbrıs'ta TMT (Türk Mukavemet Teşkilatının kurulmasına devlet emri ile destek verdiği için Ömür Boyu Hapse mahkum etmiş ve 6 yıl hapis yatmış biri idi. Özdağ, Erbakan-Çiller'in kurduğu "RefahYol" Hükümetini desteklerken, o hükümeti yıkan MV'den biri ben idim. Biz siyaseti "Yol bulmak-zengin olmak için yapmayız, sadece hizmet için yaparız. DOĞRU Parti ile ittifak yapmak için "Abi" diye yalvardığınızı unutmadık! Ümit Bey, boş konuşmayın. Dürüst biri iseniz, dedelerimizden bu yana malvarlıklarımızın hesabını verelim! Sinan Oğan ile yollarımız ayrıldı deyip, bu ihanetinizden kurtulamazsınız! Sinan Oğan'ı siz Türk Devletinin başına Cumhurbaşkanı adayı yaptınız. Tüm ülkeyi birlikte dolaştınız. CB Adayı yaparken, ne pazarlıklar yaptınız? S. Oğan, AKP'ye geçtikten sonra "Veryansın TV'de" çalışan kahraman gazetecilerin açıkladığı gibi 120 Milyon TL harcamış ve Villalar arsalar almıştır. Oğan bu iddialara karşı niçin yanıt veremedi ve neden size "Plana sadık kal" diye talimat verdi? Bu alınan paraların gerçek tutarı ne kadardı? Paralar nasıl ve kimlerle paylaşıldı? Ümit Bey, siz 20 yıllık dostu bulunmayan bir egosunuz. Sizin gibiler "Türk Milliyetçilerinin sırtından" geçinen tiplersiniz. Sizin Genel Başkanlığınızı yapan, emrinde çalıştığınız Bahçeli ve Akşener'in olduğu gibi! Sizin gerçek yaşantınızı ve gerçek yüzünüzü Türk Milletine tanıtacağım. Aldattığınız, Türk Milliyetçileri sizi tanıyınca, neler olacak, neler...”