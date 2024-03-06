Hakan Fidan, ABD yolcusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, 7-8 Mart tarihlerinde ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Son Güncelleme:
Hakan Fidan, ABD yolcusu

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan’ın ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleşeceği ve Bakan Fidan’ın Stratejik Mekanizma toplantısına katılarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanımız, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sözkonusu ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın bu çerçevede ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la biraraya gelmesi ve ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunması öngörülmektedir.”

Hakan Fidan, Lavrov ile görüştüHakan Fidan, Lavrov ile görüştüDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Hakan Fidan
Son Güncelleme:
Cezaevindeki tek belediye başkan adayı: 'Binlerce Gültan sokakta' Cezaevindeki tek belediye başkan adayı
Kanal İstanbul projesi, bakanlığın planında: 2028'e kadar... Kanal İstanbul projesi, bakanlığın planında: 2028'e kadar...
Çamaşır makinesinin performansı artıyor; 1 bardak makineye ekleyin yeter Çamaşır makinesinin performansı artıyor; 1 bardak makineye ekleyin yeter
Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
En çok aldatan 2 burç belli oldu En çok aldatan 2 burç belli oldu
Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı
En temiz kalpli 3 burç açıklandı: İçlerinde hiç kötülük yok En temiz kalpli 3 burç açıklandı
Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' Üst düzey AKP'li canlı yayında kabul etti: 'Ankara'da Mansur Yavaş önde'
İslam Memiş'ten rekor kıran altın için uyarı İslam Memiş'ten rekor kıran altın için uyarı