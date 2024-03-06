Hakan Fidan, ABD yolcusu

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan’ın ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin 7-8 Mart tarihlerinde gerçekleşeceği ve Bakan Fidan’ın Stratejik Mekanizma toplantısına katılarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşeceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanımız, 7-8 Mart 2024 tarihlerinde ABD’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sözkonusu ziyaret esnasında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı düzenlenecektir. Sayın Bakanımızın bu çerçevede ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la biraraya gelmesi ve ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunması öngörülmektedir.”

Kaynak: İHA