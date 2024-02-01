CHP, Can Atalay için AYM'ye başvuracak

CHP, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespit edilmesi istemiyle yarın Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuracak.

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CHP, Can Atalay için AYM'ye başvuracak

CHP, "TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yazısının okunması suretiyle Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali ile ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali" istemiyle yarın AYM'ye başvuruda bulunacak.

CHP’nin başvurusunu AYM'ye Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iletecek. Günaydın, başvurudan önce AYM önünde basın açıklaması yapacak.

NE OLMUŞTU?

30 Ocak tarihinde AYM'nin iki kez verdiği hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmayan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği TBMM Genel Kurulu'nda düşürülmüştü.

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CHP Anayasa Mahkemesi (AYM)
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