Saadet ve Gelecek anlaştı: 107 bölgede işbirliği yapacaklar

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 107 seçim bölgesinde işbirliği yapma konusunda anlaştı.

Saadet ve Gelecek anlaştı: 107 bölgede işbirliği yapacaklar

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala, partiler hazırlıklarını hızlandırdı.

SAADET VE GELECEK ANLAŞTI

Seçim hazırlıkları kapsamında Gelecek Partisi ile Saadet Partisi anlaştıklarını duyurdular.

Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Gelecek Partisi ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde işbirliği yapılacak seçim bölgelerinin belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, iki partinin seçimde 107 noktada işbirliği yapmak konusunda anlaşmaya vardığı ve bunun partilerin genel merkezleri tarafından ilan edildiği belirtildi.

İlan edilen seçim bölgeleri içerisinde Denizli ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri de yer alıyor.

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