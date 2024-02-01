MHP'de başdanışman görevden alındı, 3 ilçe başkanlığı kapatıldı

MHP Adana Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıkları, yerel seçim çalışmalarında parti disiplinini ihlal ettikleri gerekçesiyle kapatıldı.

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MHP'de başdanışman görevden alındı, 3 ilçe başkanlığı kapatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapattıklarını açıkladı.

Kapatılma gerekçesi ise yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilenmesi olarak açıklandı.

BAŞDANIŞMAN GÖREVDEN ALINDI

Aynı sebeple Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de başdanışmanlık görevinden alındığını belirten Yalçın, Sözlü'nün merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti.

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MHP 2024 Yerel Seçimleri
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