AKP ilçe teşkilatında 'aday' krizi: Toplu istifa ettiler

AKP Gemlik ilçe teşkilatı, aday belirleme sürecinde yönetimin hiçe sayıldığı gerekçesiyle toplu istifa açıklamasında bulundu.

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AKP ilçe teşkilatında 'aday' krizi: Toplu istifa ettiler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın Bursa‘da ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacağı toplantı öncesi, Gemlik İlçe teşkilatı topluca istifa etti.

"ADAY BELİRLEMEDE HİÇE SAYILDIK"

AKP Gemlik İlçe Başkanı Tevfik Yılmaz, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada aday belirleme sürecinde teşkilatın hiçe sayıldığını öne sürdü.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Erdoğan’ın yarın Bursa’da yapacağı aday tanıtımı öncesi ilçe yönetiminin toplu istifasını duyuran Yılmaz, şu açıklamada bulundu:

"Aday belirleme sürecinde oluşan aksaklıklar nedeni ile ve ilçe teşkilatımızın hiçe sayılması sebebi ile ilçe yönetimi olarak istifa etmiş bulunmaktayız. Partimizin ve davamızın her daim birer neferleriyiz. Görevde olduğumuz süre boyunca, İlçemizin sorunlarının çözümü noktasında birlikte çalıştığımız; kurum müdürlerimiz, STK’larımız ve tüm kurum çalışanlarımıza, ayrıca konu Gemlik olduğunda elini taşın altına koymakta geri kalmayan hepimizin bildiği değerli iş insanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz."

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