CHP'den Sadullah Ergin'e davet: Aday tanıtım toplantısına katılacak mı?

DEVA Partisi kontenjanından CHP listesinden Ankara 1. Bölge’de milletvekili adayı olan eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin ile ilgili tartışmalar sürerken gözler bugün gerçekleştirilecek toplantıya çevrildi. Kontenjan adaylara ayrılan sayının yanı sıra Ergin’in, Çankaya’yı da içine alan Ankara 1. Bölge’den aday gösterilmesi CHP tabanında rahatsızlık yaratmıştı.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, bu tartışmalar sürerken, Ergin’in bugün düzenlenecek aday tanıtım toplantısına katılıp katılmayacağı da merak konusu oldu. CHP Ankara İl Başkanlığı'nın aday tanıtım toplantısı bugün saat 16.30’da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Ankara İl Başkanlığı, CHP listesinde yer alan tüm adaylara davetiye gönderdiği öğrenildi.

YANIT VERMEDİ, GİTMEME EĞİLİMİ AĞIR BASIYOR

Toplantıya, kendisi de Ankara’da CHP listesinden milletvekili adayı olan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin’in katılacağı öğrenilirken, Ergin’in henüz net bir yanıt vermediği öğrenildi. Ergin’in, yaşanan tartışmalar nedeniyle toplantıya katılmama eğiliminde olduğu belirtildi. Gerekçe olarak da bugün saat 12.00’de Bilkent Otel’de düzenlenecek DEVA Partisi İl Başkanları toplantısının gösterebileceği ifade ediliyor.

SEÇİLİNCE CHP’DEN İSTİFA EDECEKLER

CHP listesinden seçilen tüm kontenjandan adaylar, milletvekili seçilmeleri halinde Meclis’te yemin etmeden önce CHP’den istifa edecek. Yemin etmek için TBMM kürsüsüne kendi partilerinin milletvekili sıfatıyla ve kendi partilerinin rozetiyle çıkacak.