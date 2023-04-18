Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder: Milletvekilliği hazırlık çalışmalarından, cezaevine hazırlık aşamasına geçtim

Yeşil Sol Parti'nin İstanbul 1. Bölgede 1. sıradan aday gösterdiği Sırrı Süreyya Önder, kendisinin de sanık olarak yargılandığı Kobani davası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Önder, "Milletvekilliğine, temsiliyete hazırlık çalışmalarından cezaevine hazırlık aşamasına geçtim. Durum budur kabaca ve kısaca" dedi.

Bianet'ten Tuğçe Yılmaz'ın haberine göre, Önder, 'garabet bir dava' sözüyle nitelediği Kobani davasında verilen mütalaanın seçim çalışmalarını da etkilediğini savunarak şunları söyledi:

"Bu dava, demokratik siyaset alanında faaliyet yürüten insanların siyaset kanallarını kapatmak için bir tıkaç gibi kullanıldı. Bu dava, göz göre göre Türkiye'deki iç siyasette hakim olan baskıcı rejimin bütün kırılma ve dönüm noktalarında bir enstrüman gibi kullanılmak istendi."

"EVE GELDİM, VALİMİZİ HAZIRLADIM"

Davanın ardından milletvekili olma hazırlığından tekrar cezaevine girme hazırlığı yaptığını belirten Önder, şöyle konuştu:

"Diyelim ki demokrasi güçleri güçlü bir şekilde bir araya gelecek, hemen bu dava güncellenir. Dosyanın içinden spekülatif bir-iki şey alınır ve belli bir dozda manipüle edilerek piyasaya sürülür. Ama özetlemek gerekirse milletvekilliğine, temsiliyete hazırlık çalışmalarından cezaevine hazırlık aşamasına geçtim. Durum budur kabaca ve kısaca."