Cemile Bayraktar: Kılıçdaroğlu ile helalleştik

Geçmişte Yeni Şafak’ta kaleme aldığı köşe yazılarıyla hatırlanan Cemile Bayraktar, 19 Nisan’da ”Hakkım helâl olsun, hattâ Allah razı olsun” başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı. Bayraktar, Serbestiyet’te yayımlanan bu yazısında “28 Şubat’ı yaşamış biri olarak ben, kendi adıma Sn. Kılıçdaroğlu’na hakkımı helal ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Bayraktar, CHP lideriyle telefonda görüştüğünü ve helalleştiğini belirtti. Bayraktar’ın Twitter mesajı şöyle:

"Yazım üzerine Sn @kilicdarogluk ile telefonda görüştük, bayramlaştık, helalleştik, Türkiye’nin hukuki, demokratik, ekonomik problemlerine dikkat kesilmek gerektiğinde, kutuplaştırıcı kimlik politikalarını terk etmenin zamanı geldiğinde mutabık kaldık."