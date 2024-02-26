Cem Küçük'ün 'analizi' gündem oldu: Swinger seçmen

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, Habertürk canlı yayınında yerel seçimlere ilişkin yorumlarda bulundu. Küçük, "Türkiye'de icraatlara bakmayan, iki taraf açısından da ideolojik bakan bir kitle var. Bir de swinger denilen, böyle swings Amerika'daki gibi. Bir o tarafa bir bu tarafa geçen seçmen grubu. Seçimi de bunlar belirliyor" dedi.

Küçük'ün, İngilizcesi 'swing voter' olarak bilinen 'kararsız seçmen'i 'swinger seçmen' olarak telaffuz etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, "Swing voters'ı yanlış çevirince fena talihsizlik yaşanmış", "Ona salıncak seçmen denir, İngilizcesi de swinger değil, swing voter", "Sağda solda seçmenlere swinger demeyin döverler" ifadelerini kullandı.