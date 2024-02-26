İddialar Meclis gündeminde: Bakan Yardımcısı nasıl uçtu?

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt, pilotoj eğitimlerinin 50-80 bin Euro’yu bulduğu ülkemizde, “uçuşu” ile Tokat Havalimanı’na gittiğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt’la ilgili TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi veren Karasu, Bakan Yardımcısı İskurt’un 2023 yılının son gününde sosyal medyasından yaptığı paylaşımı hatırlattı. İskurt bu paylaşımında, Tokat Havalimanı’nı “uçuşu” ile ziyaret ettiğini ve havalimanının 2023 kayıtlarına girecek son iniş ve kalkışı gerçekleştirdiğini belirtiyordu.

ÖZGEÇMİŞİNDE PİLOTAJ YOK

CHP’li Karasu ülkemizde “Uçuş okulu ücretlerinin ortalama 50 bin avro ile 85 bin avro arasında” olduğuna dikkat çekerek, kamudaki görevine 1989 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünde başlayan İskurt’un özgeçmişinde pilotaj eğitimi veya uçaklarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmadığını hatırlattı. İskurt’un Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda DHMİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden de sorumlu olduğunu anımsatan Karasu, “Bu bilgi ve sosyal medyada paylaştığı uçuş dikkate alındığında kendisine bazı ‘ayrıcalık tanındığı’ yönünde iddialar ortaya atılmaktadır” dedi.

NEVŞEHİR’E EĞİTİME Mİ GİTTİ?

İddiaların açıklığa kavuşması gerektiğini belirten Karasu, “İskurt, herhangi bir pilotaj eğitimi almış mıdır? Almış ise hangi tarihler arasında almıştır?” diye sordu. Karasu’nun önergesindeki sorulardan bazıları özetle şöyle:

· Bakan Yardımcısı Enver İSKURT; sosyal medya hesabında paylaşımlarında görülen ve halen bu paylaşımlar arasında duran pilotaj eğitimini hangi şirketten ne zaman almıştır?

· İskurt’un bu şirketi seçme nedeni nedir, bu şirkete ödeme yapmış mıdır? Yapmış ise ne kadar yapmış ve faturaları kim ya da kimler tarafından ödenmiştir?

· İskurt’un bu eğitimler için onlarca kez makam aracıyla Nevşehir’e gittiği öne sürülmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğru ise, bu konu bilginiz dahilinde midir? Dahilinde ise bu konuda tarafınızdan herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise yapılan işlem ve sonuçları nelerdir?

· Gençlerin iş bulma umuduyla alabildikleri pilotaj eğitiminin ülkemizde 50-80 bin avro arasında olduğu dikkate alındığında, bu ücreti Bakan Yardımcısı İskurt ödemiş midir?

· DHMİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden de sorumlu olduğu dikkate alındığında kendisine herhangi bir ayrıcalık tanınmış mıdır? Tanınmamış ise bu tür iddiaların dayanağı nedir?

Kaynak: Gerçek Gündem