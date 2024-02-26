Fatih Altaylı, Murat Kurum'u Kılıçdaroğlu'na benzetti: Yanlış anlamayın ama...

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum'u eleştiren bir yazı kaleme aldı.

Fatih Altaylı, Kurum'un eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na benzediğini kaydetti.

Altaylı, Kurum'u Kılıçdaroğlu'na benzetmesinin sebebini, "Baktığınız zaman gördüğünüz, aklınızda kalan, size bir kimlik mesajı veren bir tavrı yok. Ne iyi ne kötü. Bu hali ile ben Murat Kurum’u siyasetçi olarak kime benzetiyorum biliyor musunuz? Yanlış anlamayın ama Kemal Kılıçdaroğlu’na..." şeklinde açıkladı.

Yazının ilgili kısmı şöyle:

“Kusura bakmasın ama Murat Kurum’un tadı ya da lezzeti yok, rengi de var diyemem, kokusu da. Baktığınız zaman gördüğünüz, aklınızda kalan, size bir kimlik mesajı veren bir tavrı yok. Ne iyi ne kötü. Bu hali ile ben Murat Kurum’u siyasetçi olarak kime benzetiyorum biliyor musunuz? Yanlış anlamayın ama Kemal Kılıçdaroğlu’na. Onun da, özellikle siyasi hayatının ilk döneminde, renksiz, kokusuz, tavırsız bir hali vardı. Tepkisizdi, sahte tepkiler gösterir ama pek yakıştıramazdı. Zannederim, uzun süre bürokrasi içinde kalınca, biraz böyleleşiyordu insanlar. Tabii yine de aralarında çok önemli bir fark vardı. Kılıçdaroğlu eski Türkiye’nin bürokratıydı, Murat Kurum ise yeni Türkiye’nin. Birinin bağlılığı devlete idi, diğerininki ise kişiye. Davetiyeyi İmamoğlu’na gönderdiği anlaşılan Ergün Turan’a dönersek. Ben başından beri AKP’nin adayı Ergün Turan olmalıydı dedim hep. Nedenini şimdi anlamışsınızdır. AKP’nin elinde Kadir Topbaş benzeri tek kişi o vardı. Keşke aday o olsaydı.”

DAVET TARTIŞMASI

Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem açılışına İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılıp katılmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, "Başkan İstanbul’da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor" demişti.

Kurum'a yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, kendisine gelen daveti göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bakın bu bana gelen davet maili. Kimden geliyor davet? Açılışın olduğu yerin başkanı, Fatih Belediye Başkanı Ergun Turan'dan geliyor. Ona davet için teşekkür ediyorum. İyi düşünmüş, güzel düşünmüş. Mail benim protokolüme 22 Şubat Perşembe günü gelmiş. Konu ne, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemi açılış daveti. Mektuba davetin dijital hali de eklenmiş. Sadece bununla kalmamış dijital hale eklenmiş. "Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı açılışa katılmanızdan onur duyarım" yazıyor. kim diyor, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu diyor. Benim için kendi kendine davet uyduruyor diyen acemi adaya bu daveti e-posta ile yollayacağım. Utanır mı bilmem, hiç sanmam. Bu maili gördü ya, bakın şimdi nasıl kıvırmaya başlayacak. Aslında öyleydi de böyleydi diye. Yazıyorum buraya, Fatih Belediyesi'ne suç atar. Fatih Belediye Başkanı'na suçu atıp kaçar bu."

Kaynak: Gerçek Gündem