Can Yaman kendisini çeken hayranının telefonunu alıp fırlattı

Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, araç içerisindeyken kendisini kaydeden bir kişinin cep telefonunu elinden alarak fırlattı.

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Can Yaman kendisini çeken hayranının telefonunu alıp fırlattı

Kariyerine İtalya'da devam eden oyuncu Can Yaman, şu sıralar 'Villa Comell Mare' dizisinin çekimleri için Sicilya'da bulunuyor.

Yaman, burada hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşırken, otomobilin içinde kendisini görüntüleyen bir kişinin elindeki telefonu alıp fırlattı. O anlar başka bir kişi tarafından da görüntülendi. Yaman'ın bu hareketi sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu.

Can Yaman, İspanya’da katıldığı televizyon programında kendisine soru soran bir kadın izleyiciye verdiği yanıtla tepki toplamış, bir süre çalışmalarına ara vermişti.

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