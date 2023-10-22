Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP'nin Kurultayı'nda yumruklar konuştu
BBP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedeye polis müdahalede etti.
Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi’nin kurultayında kavga çıktı.
Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen BBP'nin 12. Olağan Kurultayı’nda iki grup arasında yumruklu kavga başladı.
Yaşanan arbedeye salonda görev yapan emniyet görevlileri müdahale etti.
Polis müdahalesi sırasında ise salonda "Hareketin lideri Mustafa Destici" sloganları atıldı.
Kaynak: İHA
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