Can Atalay'ın 'hakkını' yok sayan Erdoğan, Hamas'ın seçilme hakkını savundu: 'Yargı darbesi'ne bakışları da kendi menfaatleri çerçevesinde'

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, hukuksuzca Silivri’de tutulmaya devam ederken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas’ın Filistin’de seçilme hakkını savundu.

HAK İHLALİ ZİNCİRİNE YENİ HALKALAR EKLENİRKEN…

Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay’ın bireysel başvurusunu değerlendirerek ‘hak ihlali’ kararı verdi. AYM kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi, ilgili mahkeme de kararı uzun bir süre bekleterek, topu Yargıtay 3. Ağır Ceza Dairesi’ne attı. Yargıtay 3. Daire ise, AYM’nin ihlal kararını uygulamamakla kalmadı, bir de AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Böylelikle, ‘hak ihlali’ zincirine yeni halkalar eklendi.

Yargıtay’ın bu hamlesi, ‘yargı darbesi’ olarak nitelendirilirken, birçok parti, barolar, sivil toplum kuruluşu ve yurttaş tarafından tepkiyle karşılandı.

ERDOĞAN, “HAMAS SEÇİM KAZANDI” DEDİ AMA…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay’a sahip çıktı. Erdoğan, kendisinin yargı krizi tartışmasında ‘hakem’ olduğunu belirtse de her fırsatta Yargıtay’ı savundu.

TİP Milletvekili Can Atalay’ın seçilme özgürlüğü elinden günlerdir alınırken, Erdoğan partisinin bugünkü grup toplantısında Hamas’ın haklarının elinden alındığını savundu. Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, “Hamas'ı terör örgütü olarak ifade ediyorlar. Hamas, Filistin'de seçimlere girip seçim kazanan bir parti. Haklarını elinden aldılar. İsrail ve Amerika birlikte aldılar. Bu gerçekleri görelim. Ama hala benim ülkemde bile Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu bilmeyen, anlamayanlar var” ifadelerini kullandı.

‘YARGI DARBESİNE BAKIŞ AÇISI DA KENDİ MENFAATLERİ ÇERÇEVESİNDE’

Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından Gerçek Gündem’e açıklamalarda bulunan TİP Parti Meclisi (PM) üyesi avukat Özgür Urfa, AKP iktidarının uluslararası alanda kendi menfaatleri söz konusu olduğunda seçmen iradesini ön plana çıkarttığını ancak Atalay meselesinde AYM kararını tanımayarak ‘yargı darbesi’ne destek verdiğini' söyledi.

Urfa, açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanının, her konuda olduğu gibi yargı darbesine bakış açısı da yalnızca kendi menfaatleri çerçevesinde olduğu ortada. Yıllardır dillerinden ‘millet iradesini’ düşürmeyenlerin TİP Hatay milletvekili ile Can Atalay ilgili Anayasa Mahkemesinin ihlal kararını tanımamaları aynı zamanda Hatay halkının iradesinin tanımadıklarının göstergesidir.

Siyasi iktidar gerek ülke sınırları içerisinde gerekse uluslararası alanda kendi menfaatleri ve destekledikleri gündemler söz konusu olduğunda seçmen iradesini öne çıkartıp, Can Atalay söz konusu olduğunda ise Anayasayı/Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayıp yargı darbesine destek vermektedir. Özetle, Anayasal rejimi resmi olarak da değiştirmek isteyenler, yargı darbesini ‘Yeni Anayasa’ ile taçlandırma peşindeler.”

Kaynak: Gerçek Gündem