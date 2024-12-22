Büyükelçiden Dikkat Çeken Açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a mı Gidecek?

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a gitmeyi planladığı bildirildi.

Son Güncelleme:
Büyükelçiden Dikkat Çeken Açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a mı Gidecek?

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların Şam’ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad yönetimi devrilirken, ülkede yeni bir döneme girildi.

Büyükelçiden Dikkat Çeken Açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a mı Gidecek? - Resim : 1

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmeyi planladığı bildirildi. TVNET’e konuşan Köroğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Şam’a gitmeyi düşündüğünü belirtti.

Büyükelçiden Dikkat Çeken Açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a mı Gidecek? - Resim : 2

Esad’ı devrilmesinin ardından Suriye ve Türkiye ilişkileri arasında yeni bir döneme girilirken, Erdoğan, Bakan Fidan’ın yakında Şam’a gideceğinin haberini vermişti.

Daha önce MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a giderek Emevi Camii’nde namaz kılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilere Mektup: 'Geleceği Birlikte İnşa Edeceğiz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilere Mektup: 'Geleceği Birlikte İnşa Edeceğiz'Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sığınmacı' Sorusuna Yanıt! 'Yeni Bir Adım Daha Atacağız' Diyerek Sonraki Planı AnlattıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sığınmacı' Sorusuna Yanıt! 'Yeni Bir Adım Daha Atacağız' Diyerek Sonraki Planı AnlattıGüncel

Kaynak: TVNET

Etiketler
HTŞ Recep Tayyip Erdoğan Suriye Beşar Esad Hakan Fidan
Son Güncelleme:
Özlem Gürses'e 'Ev Hapsi'ne İlk Tepki CHP Lideri Özel'den Özlem Gürses'e 'Ev Hapsi'ne İlk Tepki CHP Lideri Özel'den
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi
Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor Elektrik Faturasında Yeni Dönem! 1 Ocak İtibariyle Başlıyor
AKP Anayasa Hazırlığında Gaza Bastı: Sistem Üç Adımda Değişiyor Sistem Üç Adımda Değişiyor