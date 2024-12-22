Büyükelçiden Dikkat Çeken Açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'a mı Gidecek?
Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a gitmeyi planladığı bildirildi.
Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam’ın (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların Şam’ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad yönetimi devrilirken, ülkede yeni bir döneme girildi.
Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etmeyi planladığı bildirildi. TVNET’e konuşan Köroğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Şam’a gitmeyi düşündüğünü belirtti.
Esad’ı devrilmesinin ardından Suriye ve Türkiye ilişkileri arasında yeni bir döneme girilirken, Erdoğan, Bakan Fidan’ın yakında Şam’a gideceğinin haberini vermişti.
Daha önce MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’a giderek Emevi Camii’nde namaz kılmıştı.
Kaynak: TVNET
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