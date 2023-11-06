Blinken için arabasını çekmek isteyen emniyet görevlilerine CHP'li Gökhan Günaydın'dan tepki: 'Ben mi güvenlik zaafiyeti yaratıyorum'
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ABD Dışişleri Bakanı Blinken için aracını çekmek isteyen emniyet görevlilerine tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Bliken, temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi. Blinken'ın Türkiye'ye gelişi tepki çekerken; ilginç bir olay yaşandı.
CHP'Lİ GÜNAYDIN'IN ARACINI ÇEKMEK İSTEDİLER
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın Ankara’da konakladığı otele geldiği sırada polis ekipleri ABD Dışişleri bakanı Antony John Blinken için yaptığı hazırlık kapsamında Günaydın'ın aracını çekmesi istendi.
Gökhan Günaydın, aracını otelin önünden çekmesini isteyen Emniyet Müdürü’ne “Ben mi güvenlik zaafiyeti yaratıyorum” diyerek tepki gösterdi.
O anlar şöyle:
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