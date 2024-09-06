Bir Sigara Grubuna Daha Zam

Philip Morris grubuna gelen zamdan sonra JTİ sigara grubuna da zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya hesabı X'ten "Jti #sigara grubuna #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor" sözleriyle duyurdu.

Buna göre, bu sigara grubunda en düşük fiyat 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 165 TL oldu. Zamlı fiyatlar 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak.