Rekor Zam Geldi: Bir Anda 10 Bin Lira Oldu

Bu yıl yüzde 65 artan eğitim yardımları kapsamında, üniversite öğrencilerine eğitim yılının ilk döneminde 5 bin TL, ikinci döneminde ise 5 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL kırtasiye desteği sağlanacak. İlköğretim ve lise öğrencileri için yapılan kırtasiye yardımı ise bin TL’ye yükseltildi.

Eğitim yardımları, vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, Muğlalılar yardımların artan eğitim masrafları karşısında aileler için önemli bir destek olduğunu belirtti. Vatandaşlardan Hasan Altınbağ, çocuk okutmanın maliyetlerinin giderek arttığını vurgulayarak, “Kırtasiye, kıyafet ve beslenme masrafları oldukça yükseldi. Bu yardımlar, ihtiyaç sahibi aileler için hayati önemde” dedi. Bir diğer vatandaş Elif Arslan da yardımların aileler için büyük bir rahatlama sağladığını ifade etti.

"BÜYÜK RAHATLAMA SAĞLAYACAK"

Muğla genelindeki yardımların dağıtımında muhtarlarla iş birliği yapılmaya devam ediyor. Akçaova Mahallesi Muhtarı Turan Çakı, yardımların mahalleler için büyük önem taşıdığını belirterek, “Ekonomik zorluklarla boğuşan ailelerimize bu yardımları ulaştırmak çok değerli” dedi. Muslihittin Mahallesi Muhtarı Serkan Eğribozlu ise belediyenin eğitim yardımlarının büyük bir destek olduğunu vurgulayarak, “Bu yardımlar, masrafların arttığı bu dönemde aileler için büyük bir rahatlama sağlıyor” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, gençlerin eğitimine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti. Aras, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yardımlarımızı artırdık. Üniversite öğrencilerine yönelik 1 TL ulaşım uygulamasını il genelinde başlatıyoruz. Beslenme, kırtasiye ve kıyafet yardımlarımızla ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: ANKA