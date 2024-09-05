Kılıçdaroğlu'nun Ofisine Ziyaretçi Akını

CHP’de Genel Başkanlık görevini Özgür Özel’e devretmesinin hemen ardından Ankara’da Mustafa Kemal Mahallesi’nde bir çalışma ofisi oluşturan Kılıçdaroğlu’na ziyaretçi akını sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin tüzük kurultayı öncesi CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Kurultay öncesi eski lider Kılıçdaroğlu’nun ofisini kurultay delegesi ziyaret etti. Gazeteci Gökhan Özbek ziyaretçi verilerini paylaştı.

CHP’nin tüzük değişikliği için gerçekleştireceği 20. Olağanüstü Kurultay öncesi eski lider Kılıçdaroğlu’nun ofisine bugün 130’u aşkın ziyaret gerçekleştirildi. Dün ziyaretçi sayısı 89 iken bu hafta toplam ziyaret sayısı 450’yi geçmiş oldu. Ziyaretçiler arasından delege, milletvekili ve belediye başkanları yer alıyor.