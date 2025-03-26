Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in İfadesi Ortaya Çıktı

CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in ifadesi ortaya çıktı. Güney ‘Ses kaydı sosyal medyaya düştüğünden beri bu ses kaydının mağduru durumundayım’ diyerek kendini savundu.

'BEN OLMADIĞINI ANLADIM'

Çağlayan’da İstanbul Adalet Sarayı’nda yaklaşık 1 saat 15 dakika ifade veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medyaya düşen ses kayıtlarına ilişkin şunları söyledi:

Ses kayıtları sosyal medyaya düştüğünde bir arkadaşımın bana göstermesi üzerine dinledim. Dinlediğimde, kendimin orada olmadığını ve bu hususun bir yalan olduğunu gördüm. Bunun yanı sıra daha ses kaydını açmadan o ortamda olduğu iddia edilen kişilerin kim olduğuna bakınca zaten o ses kaydındaki kişinin daha kaydı dinlemeden ben olmadığını anladım çünkü bu isimlerle birlikte bugüne kadar herhangi bir toplantıya katılmadım. Ses kaydındaki kişinin Beşiktaş Belediyesi Meclis üyesi Fahrettin Çırak olup olmadığına ilişkin bir yorum yapmam söz konusu değildir.

'BU SES KAYDININ MAĞDURUYUM'

Yücel Akdemir’i mali müşavirlik mesleği nedeniyle tanıdığını belirten Güney, ‘Bu sebeple ses kaydında yapılan konuşmaları kimlerin yaptığı ya da konuşulan hususların doğru olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Ses kaydı sosyal medyaya düştüğünden beri bu ses kaydının mağduru durumundayım. Hiçbir ilgim olmadığı halde sanki bu ses kaydının yapıldığı yerde varmışım gibi bir algı oluşturularak hakkımda karalama yapılmaktadır. Ben, benim sesim olduğu iddia edilen hususları kabul etmiyorum’ dedi.

'BİLGİM YOK'

Özgür Çelik ve Cemal Can Polat’ın aday olduklarına yönelik iradelerini bildirme tarihlerinin seçime 15-20 gün kala bir sürece denk geldiğini vurgulayan Güney, şunları söyledi:

Seçimden aylar öncesinde adaylık açıklayan bir isim yoktur. Akabinde zaten seçim yapıldı ve Özgür Çelik seçimi kazandı. Sonrasında partimize yaraşır şekilde seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz, her iki adayda birbiri ile kucaklaşarak örgütü selamladı. Sonuç olarak ben samimi şekilde beyanlarda bulundum.

Kaynak: İHA