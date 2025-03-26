Cumhurbaşkanı'na 'Turp' Cevabı: 'Beni Ailemin Yüzüne Bakamayacak Duruma Getirecekse...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerden sonra sık sık gündeme gelen Şehzadebaşı Camii'nin önünde açıklamalarda bulundu.

Özel, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Özel, "Bu vakitten sonra onun çıkaracağı turp, Gezi olaylarından sonra dediği ‘Cuma günü göreceksiniz” dediği turp kadardır. O işin tadı kaçtı. Millet darbe girişimini püskürttü. Turp murp yok. Ortaya çıkacak kanıt, beni ailemin yüzüne bakamayacak duruma getirirse kabul ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AKP grup toplantısında yaptığı açıklamada, yeni bir 'heybedeki turp' çıkışı yapmış ve "Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Burada bir darbe girişimi yaşandı. O darbe girişiminin püskürtülmüş olmasının sonucunu alıyoruz. Bizim arkamızı dayayacağımız yegane güç İstanbul'un iradesiydi. Valilik 5 gün süreli toplanma eylem yasağı getirdi. Hatta bizim kapalı toplantılarımıza dahi getirdi. Hepimiz biliyoruz ki Ekrem Başkan’ın diplomasını iptal edip alanlar onu yollamaya niyetliydiler. 1 hafta boyunca tutuklama işlemleri ile birlikte medya kayyum haberleriyle kayyum beklentisini gösterir haldeydi.

Biz bu yasaklara karşı milletimizi çağırdık. İlk gece 150 bin kişiydik, rakam pazar akşamı 1.2 milyon üzerinde bir kalabalığa hepimiz tanık olduk. Meydana çıkan tüm yollar yasak olmasına rağmen, trafik kesilmiş olmasına rağmen bir mucizeyi gerçekleştirdiler, Türkiye'de 15.5 milyon kişi sandıklara gidip Ekrem Başkanı Cumhurbaşkanı adayı yaparken, 1.5 milyon insan tarihi yarım adayı doldurdu.

Şimdi bugün, biz 7 günün sonunda, burada bir oylama yapılıyor. Ekrem Başkanın vekili belirleniyor. Kayyım riski ortadan kalktı. Dün akşam son eylemimizi yaptık. Burada iftar sofraları kurulacak.

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ'NDE ZARAR GÖREN TAŞLARA İLİŞKİN

Buranın kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı var. İBB olarak görev talebimiz var. Buradaki taşların her birinin onarılması lazım. Kültür Bakanlığı da vermiyor.

Senin kaybettiğin ilk seçimden sonra geldik, bayramdan sonra telefon açtık. Ben 15 senedir AK Parti’den birinin yakını ölürse cenazeye giderim, telefon ederim. Savaşta bile cenazeler alınır inancına göre defnedilir. Güvenli bir yere konulur savaşa sonra devam edilir.

Sen şimdi 7 günün sonunda, buradan husumet çıkar mı ya? Sen Türkiye’nin birinci partisinin liderini, daha hayattayız, öldürdün. Bu lafı herhangi bir CHP’li söyleyecek, “Vayy ölüm tehdidi” sandıkla geldin sandıkla gideceksin diyoruz, ikinci sandığı tabuta yoruyorlar. Tehdit desen tehdit değil. Bu vakitten sonra ölümü de mezarı da göze almışım. O mezar benim canımdan çok sevdiğim Manisalılara emanet.

Sen şunu düşüneceğine, bu kadar genç, önüne kattığını kovalarken, bir talimatla tutukladınız.

ERDOĞAN'A 'BÜYÜK TURP' YANITI

Toplumun tamamı, Ekrem İmamoğlu’nun siyasi bir operasyona gittiğini kurban gittiğine inanıyor. AKP ve MHP seçmeninin nezdinde de yüzde 55. Diğerleri de 45. Muhalefetten kimseyi ikna edemediği gibi kendi tarafının da 4’te biri bize hak veriyorken, daha büyük turp..

Bu kadar herkes merakla bakarken, siz Ekrem Beyle ilgili hala turp mu sakladınız? Böyle bir kanıtın olmadığını, Ağrı Dağı’nın gerçek olduğuna emin olduğum kadar eminim.

Bu vakitten sonra onun çıkaracağı turp, Gezi olaylarından sonra dediği ‘Cuma günü göreceksiniz” dediği turp kadardır. O işin tadı kaçtı. Millet darbe girişimini püskürttü. Turp murp yok. Ortaya çıkacak kanıt, beni ailemin yüzüne bakamayacak duruma getirirse kabul ediyorum. Her hafta, bugün hafta saymaya başlıyoruz. “Hani Erdoğan turpun büyüğü çıkmadı.” İlk günden beri bu kadar emin oluşum, arkadaşlarımın namusuna kendi namusum kadar emin oluşumdur.

Nasıl binlerce haftadır Gezi’de attığı yalanı ispatlayamıyorsa, her hafta sayacağım.

TUTUKLANAN GAZETECİLER İÇİN AÇIKLAMA

Gazetecilerin bu gece hızla serbest bırakılması için itirazlara hızlıca yanıt verilmesini bekliyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi