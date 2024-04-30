Beykoz Belediyesi'nde 60 işçi işten çıkarıldı iddiası: Başkan Köseler yalanladı

Beykoz Belediye’sinde 60 çalışanın işten çıkarıldığı iddialarını Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yalanladı.

Beykoz Belediyesi'nde 60 işçi işten çıkarıldı iddiası: Başkan Köseler yalanladı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medyada yer alan işten çıkarma iddialarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Köseler, iddiların asılsız olduğunu belirtirken şunlara da dikkat çekti:

"İstanbul Takipte isimli sosyal medya hesabından paylaşılan, Beykoz Belediyesi’nden 60 işçinin işten çıkartıldığı iddiası kesinlikle asılsızdır. Önceki Belediye yönetimi tarafından belirli süreli iş sözleşmesi ile karla mücadele ve kış çalışmaları kapsamında yapılan ihale ile görev alan şirketin taşeron işçi görevlendirmesi ile statü alan geçici 30 personelin sözleşme süresi 30.04.2024 tarihinde dolmuş ve sözleşmeleri yasal olarak sona ermiştir. Bu taşeron ve geçici çalışma sistemi; önceki 5 yılda Beykoz’da ve hatta 2019 öncesi İBB ve ilçe belediye başkanlıklarında her yıl uygulanan bir sistemdir. Yönetimimizin, süresi dolan sözleşmeyi feshetmesi söz konusu değildir.

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Bir siyasi partinin uzantısı olarak İstanbul Takipte sosyal medya hesabını yöneten müfteri aklın bedduasını halkımızın temiz vicdanına havale eder, atılan iftira ile ilgili yasal haklarımızı hukuk önünde arayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız."

Kaynak: ANKA

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